Ученые выяснили, как остановить развитие меланомы

Австралийские исследователи считают, что новый препарат, способный заблокировать кровоснабжение опухоли, поможет остановить развитие меланомы. Ученые из университета Квинсленда обнаружили стволовые клетки, которые образуют кровеносные сосуды в новообразованиях, и выяснили, как их "отключить". Об исследовании методов борьбы с этими злокачественными опухолями сообщила пресс-служба университета в пятницу.



Профессор Киараш Хосротехрани, руководивший исследованием, отметил огромное значение открытия. "Кровеносные сосуды жизненно важны, потому что опухоли не могут без них расти и распространяться. Если избавиться от стволовых клеток, формирующих новую систему кровоснабжения, можно остановить развитие и рост новообразований", - пояснил ученый.



По данным исследователей, метод останавливающий рост и развитие кровеносных сосудов может быть особенно полезен при лечении недавно диагностированных новообразований и способен предотвратить распространение рака на ранней стадии. "Идея остановки роста кровеносных сосудов существует уже некоторое время, но она до сих пор казалась нереальной, потому что это воздействие на фундаментальный механизм, с помощью которого наш организм реагирует на травмы, - рассказал профессор Хосротехрани. - Подход, который предлагаем мы - принципиально новый, и он может существенно изменить ситуацию".



По словам ученого, для замедления роста стволовых клеток и эффективной остановки всего процесса развития метастаз может быть использован препарат, который уже есть на рынке. "Наша задача обеспечить защитой тех пациентов, опухоль у которых уже была удалена хирургическим путем. Нужно остановить саму возможность появления метастаз, и, если мы сможем это сделать, мы, вероятно, сможем обеспечить стойкую ремиссию в долгосрочной перспективе", - отметил доктор Хосротехрани.



На следующем этапе исследования ученые из университета Квинсленда планирует перейти к клиническим испытаниям препарата на базе нескольких австралийских госпиталей, специализирующихся на лечении рака кожи и меланомы.

