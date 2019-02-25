Maruv пригласили выступить от России на Евровидении-2020

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предложил отправить украинскую певицу Maruv (Анну Корсун) на Евровидение-2020 в качестве участника от России.



Он призвал артистку не расстраиваться из-за того, что окончательное решение по поводу ее участия в Евровидении пока не приняли. Певица стала победительницей отбора на песенный конкурс, однако у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) возникли к ней вопросы из-за гастролей в России.



"Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает", — сказал Пригожин. По его мнению, на Украине не умеют гордиться своими героями. В таком случае артистка могла бы показать всем средний палец, считает продюсер.



"Она с хорошим потенциалом. У них очень креативный проект", — подчеркнул Пригожин.



Кроме того, он добавил, что с удовольствием поработал бы с Корсун в качестве продюсера.

