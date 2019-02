Эксперты TripAdvisor назвали лучшие в мире пляжи

Туристический ресурс TripAdvisor определил лучшие пляжи мира в 2019 году. Лидером рейтинга оказался живописнейший бразильский пляж Baia do Sancho, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья.



Полный список включает десять наименований пляжей в разных уголках мира, включая Кубу, Испанию, Италию, Мексику и другие страны.



Топ-10 пляжей мира по версии TripAdvisor:



Baia do Sancho, Фернанду-де-Норонья, Бразилия

Пляж Varadero в популярном одноименном кубинском курорте

Eagle Beach, Аруба

Пляж La Concha, Сан-Себастьян, Испания

Grace Bay, Провиденсьялес, остров архипелага Теркс и Кайкос

Clearwater Beach, Флорида, США

Пляж Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Италия

Seven Mile Beach, Каймановы острова

Playa Norte, Исла Мухерес, Мексика

Seven Mile Beach, Негрил, Ямайка



Перечисленные пляжи отличаются кристально-чистой водой, живописными пейзажами и белоснежным песком, которые манят туристов со всего мира.