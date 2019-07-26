СБУ обязали расследовать возможный захват власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти бывшим президентом Петром Порошенко при назначении судей Верховного суда. Об этом сообщают Українськi новини со ссылкой на материалы суда в пятницу, 26 июля.



Отмечается, что в суд поступила жалоба на бездеятельность сотрудников СБУ. Она мотивирована тем, что 11 июня заявитель (имя не указано) обратился в Главное следственное управление СБУ с заявлением о совершении Порошенко уголовного преступления по статье о захвате власти (ч.1 ст.109 УК Украины).



Также в заявлении указывается о совершении преступлений членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Они провели конкурсы на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного суда и принимали решение об утверждении рейтингов кандидатов на занятие этих должностей.



Кроме того, указано о совершении преступлений членами Высшего совета правосудия, которые принимали решение о внесении представлений президенту о назначении лиц на должности судей Верховного суда и лицами, которые назначены судьями Верховного суда указами Порошенко от 10 ноября 2017 года, от 14 декабря 2017 года, от 30 августа 2018, от 07 мая 2019 года.



В итоге суд 18 июля рассмотрел жалобу и удовлетворил ее, обязав СБУ открыть дело по указанным фактам.

