За атошника Белько, который захватил мост в Киеве, так и не внесли залог

"Ветеран АТО" Алексей Белько, который 18 сентября устроил в столице настоящий экшн - блокировал своим автомобилем мост Метро и открыл беспрядочную пальбу из карабина, до сих пор сидит в Киевском СИЗО.



За него не внесли залог 288 тысяч гривен, а суд не спешит рассматривать апелляцию. Хотя на волне распиаренной полицейской операции с участием вертолетов, бронетранспортеров и даже водных катеров, глава МВД Арсен Аваков пообещал дать парню шанс и лично выступить поручителем в суде.



Вот что говорил тогда о задержанном Арсен Аваков: "Задержанный на мосту в Киеве минер, экс-старший сержант Алексей Белько сделал глупые действия, находясь под действием наркотиков... Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже... Хочу, что бы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит.. Я обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта".



Также министр пообещал,что правоохранители помогут Белько пройти курс реабилитации от наркотиков и найти себя заново.



Как мы узнали из собственных источников в МВД, после того как на стол министра-защитника легла подробная автобиографическая справка по "хорошему парню Белько", вероятно Аваков, решил дистанциироваться от этой дурно пахнущей истории и больше публично не выступать в поддержку ранее судимого неуправляемого молодчика с явными психическими проблемами.



Тем временем суд апелляционной инстанции по Белько даже не приступил к рассмотрению апелляции защитника Маси Найема, хотя все помнят, что в нужных случаях заседание в КАС могут организовать даже в выходной день сразу же после решения первой инстанции и даже в режиме видеоконференции.



Как это было после дебоша в Печерском суде, устроенном после того как атошника по кличке "Батя" - Лизолита взяли под стражу несколько лет назад. В случае с Белько, как заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, Киевский апелляционный суд 5 ноября 2019 снял с рассмотрения жалобу подозреваемого Алексея Белько на избранную ему меру пресечения и назначил новую дату судебного заседания на 11:00 на 14 ноября.



Судебное заседание, которое было назначено на 5 ноября не состоялось из-за отпуска судьи-докладчика. Как утверждает пресс-служба об этом стороне обвинения стало известно непосредственно перед началом заседания.



Подозреваемого в зал судебного заседания даже не доставляли. Напомним, Днепровский райсуд Киева 20.09.2019 избрал Алексею Белько меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме около 288 000 гривен.



По состоянию на 5 ноября 2019 залог не внесен, подозреваемый находится под стражей.



Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

