В Украине в начале недели будет прохладно

В ближайшие сутки, 19 ноября, кардинальных изменений синоптической ситуации на территории Украины не ожидается, погоду без существенных осадков будет определять поле повышенного атмосферного давления. Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине будет без существенных осадков, лишь ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях 1-5° мороза; днем 4-9° тепла; в западных, Одесской областях и в Крыму ночью 3-8°, днем 10-15°.



В Киеве - без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 ноября самая высокая температура днем была 14,4° в 1926 году, самая низкая ночью -17,6° в 1902 году.



В среду, 20 ноября, также будет без осадков, лишь ночью в северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.



Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в западных, Одесской областях и в Крыму ночью 3-8°, днем 7-13°, на Закарпатье до 16°.



В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

