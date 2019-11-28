Екатерина Кухар - лучшая балерина Украины

Балет в постсоветских странах, в том числе и в Украине, традиционно находится на очень высоком уровне, так что если у человека есть способности и упорство, он может достичь в театре балета очень многого. Так считает лучшая балерина Украины Екатерина Кухар, которая сама начала танцевать в возрасте пяти лет. Будущая артистка закончила училище балета экстерном, прошла стажировку в Швейцарии и дебютировала в Японии - и все же выбрала именно национальный театр оперы родной страны, где исполняет практически все ведущие партии балета, которые есть в репертуаре. Труппа театра балета объездила практически весь мир, и артистка откровенно рассказывает о том, что именно за гастроли как балерина получает самые большие гонорары в балете, отмечая в то же время, что действительно талантливый и трудолюбивый человек не будет бедствовать и в Украине - зарплатой артистов балета в театре не обижают.

В то ж время балерина не считает, что классическая артистка должна быть далек от обычного зрителя: Екатерина Кухар с удовольствием работает не только в театре балета, но и на канале "1+1" в качестве авторитетного члена жюри шоу "Танцы со звездами". Балерина стала медийной личностью с такой же легкостью, с какой она перевоплощается в любой из своих образов в постановках балета в Украине и не только.

Интересно, что этой прекрасной девушке удаются не только профессиональные успехи в балете, но и личная жизнь: со своим постоянным партнером Александром Стояновым она составляет гармоничную семейную пару, которая одинаково прекрасно смотрится как в балете, так и на красной дорожке. С ним вместе артистка воспитывает сына Тимура, которого балерина родила в первом браке и совершенно счастливы друг с другом: супруги имеют общие амбиции и стремятся к одним и тем же целям в театре и в балете. Рождение совместной дочки Насти только укрепило их брак. При этом интересно, что балерина сохранила теплые отношения и со свекровью, матерью первого мужа.

Но все же главная любовь артистки - балет и театр, в этом она откровенно признается, не боясь обидеть "своих мужчин". Она полностью заслужила полученное в 2018 году звание Народной артистки Украины за успехи в театре и продолжает стремиться к самым невероятным вершинам. Балерина всегда благодарна руководству театра за то, что им предоставляется возможность ездить с гала-концертами за границу и продолжать совершенствовать свои умения в балете в Париже, Токио и других мировых столицах.

Екатерина Кухар - лучшая сегодня украинская балерина, но артистка не собирается останавливаться на достигнутом в балете и хочет стать знаменитой во всем мире и прославить свой театр и Украину.