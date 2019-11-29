Мультсериал "Симпсоны" планируют закрыть

Композитор Дэнни Эльфман, который написал саундтрек для "Симпсонов", заявил, что знаменитый мультсериал собираются закрыть. Об этом сообщает портал JOE.



"Что же, из того, что я слышал, могу сказать, что шоу подходит к концу", - поделился музыкант. Он заявил, что 31-й сезон сериала может стать последним, однако пояснил, что официально эта информация пока не подтверждена.



По словам Эльфмана, он поражен тому, как долго существует этот проект. По его словам, он вообще не ожидал, что кто-то услышит написанный им саундтрек для "Симпсонов", так как не предполагал, что шоу станет настолько популярным. "Я думал, что после трех эпизодов его отменят. Оно было очень странным, и я не думал, что у него есть шанс. Поверьте, это стало одним из самых больших сюрпризов в моей жизни", - отметил композитор.



Еще в апреле актриса Ярдли Смит, озвучивающая Лизу Симпсон, также сообщала о возможном закрытии проекта. По ее словам, недавно студия Disney приобрела компанию Fox 2000 и получила права на сериал. В связи с этим новое руководство может посчитать, что "Симпсоны" не подходят для семейного просмотра.



Напомним, "Симпсоны" - самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, он выходит с 1987 года. 31-й сезон транслируется на телеканале Fox с 29 сентября.







