В Индии отключили интернет из-за массовых беспорядков

В Нью-Дели в четверг на фоне массовых беспорядков отключили услуги интернета, а также обмена голосовыми и текстовыми сообщениями.



Об этом сообщает BuzzFeed.



"Полиция города (Нью-Дели - ред.) приказала крупнейшим операторам страны прервать услуги интернета и обмена голосовыми и текстовыми сообщениями на волне массовых протестов против спорного нового закона о гражданстве", - говорится в сообщении.



Как отмечает издание, местные, региональные и национальные органы власти регулярно отключают Интернет в Индии во время беспорядков: в этом году это было уже 96 раз, по данным Software Freedom Law Center, группы по защите цифровых данных, которая отслеживает отключение интернета в стране с 2012 года.



Как сообщалось, в Индии на прошлой недели вспыхнули массовые беспорядки из-за принятия нового закона о гражданстве, что предоставляет гражданство страны представителям шести религиозных групп (индусам, сикхам, христианам, джайнам, парсам и буддистам), бежавшим от религиозных преследований в мусульманских Пакистане, Бангладеше и Афганистане. Мусульмане, которые вышли на протесты, считают, что закон является дискриминационным по отношению к ним. Во время беспорядков погибло уже шесть человек.

