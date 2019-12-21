Оборудование для пиццерии: газовые печи для пиццы в Киеве и другие разновидности

Учитывая то, что с каждым днем все больше появляется различных пиццерий, не удивительно, что оборудование для пиццы в Киеве становится все более востребованным. К тому же, купить печь для пиццы можно не только исключительно для фирменной пиццерии, но и для заведений общественного питания различных форматов.



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Основные разновидности печей для пиццы

Печь на дровах

Заготовка пиццы должна находиться на поде, где необходимо ее будет переворачивать с помощью специально предназначенной лопатки. Среднее время приготовления – всего 3 минуты. Если нужно выпекать толстую пиццу, тогда используется специальная форма. Дополнительно нужно приобрести пресс для пиццы в Киеве – это не зависит от типа печи.

Газовая печь для пиццы

Газовая печь для пиццы Коринф – это стандартный вариант, который станет прекрасным решением при наличии централизованного газового подключения, что повышает уровень рентабельности. Они по своему внешнему виду напоминают стандартную духовку, где готовится пицца. Используя печь для пиццы на газу, процесс приготовления выглядит следующим образом: создается температурный режим в пределах 300 градусов.

Электрическая печь для пиццы

Самый распространенный вид печей для пиццы, которые встречаются в большинстве заведений. Их основное преимущество заключается в простоте использования и подключения. Основное во время выбора определиться с допустимой мощностью и способностью розеток, чтобы проводка выдержала. Здесь процесс производства максимально простой – их подключают к электрическому источнику питания, после чего:

· печь разогревается до 250 градусов;

· заготовка выкладывается под печь;

· пицца готовится от 6 до 8 минут.

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