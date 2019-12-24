Грузинская православная церковь не намерена признавать ПЦУ

Грузинская православная церковь не намерена признавать ПЦУ, ведь в будущем это может стать ошибкой. Об этом стало известно после визита официальной делегации УПЦ в Грузию, передает Telegram-канал "Правблог".



Сообщается, что духовенство и верующие Волынской области, возглавляемые митрополитом Владимир-Волынским и Ковельским Владимиром, посетили древние святыни страны и пообщались с представителями Грузинской Православной Церкви.



Наиболее важной темой обсуждения, как отмечается, была межконфессиональная ситуация в Украине после вмешательства в дела Украинской Православной Церкви патриарха Варфоломея.

