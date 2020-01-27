Мир не имеет права молчать об агрессии, как в 1939 году - Зеленский

Европа и весь цивилизованный мир сейчас должны объединиться против любой агрессии и не молчать, как это было в начале Второй мировой войны в 1939 году.



Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной с Президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.



"Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие. Только сплоченность мира сможет дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий", - подчеркнул Зеленский.



Он также напомнил, что Польша первой ощутила на себе последствия "преступного сговора тоталитарных режимов, который привел к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".



Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января находится с рабочим визитом в Польше, где принимает участие в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.



