Врачи опубликовали анализ вскрытия умерших от COVID-19

Пневмония, вызываемая коронавирусом нового типа (SARS-CoV-2), в основном поражает легкие, но может влиять и на работу сердца. К такому выводу пришли китайские ученые по результатам вскрытия пациентов, умерших от этого заболевания. Об этом пишет государственное китайское издание China Daily, журналисты которого изучили публикации в Journal of Forensic Medicine, отмечает УНН.



Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов возрастом от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2. Девять из них проводились в Ухане, еще два — в Шанхае.



Результаты показали, что вирус в основном вызывает воспалительные процессы в дыхательных путях и альвеолярных мешочках. Сравнение повреждений от атипичной пневмонии и новой вирусной пневмонии показали, что в первом случае более выражен фиброз легких, то есть патология, при которой легочную ткань замещает соединительная. При этом отек легких при SARS-CoV-2 проявляется серьезнее, чем при атипичной пневмонии.



Также исследование показало, что небольшое количество выделений из легких может проникать в грудную клетку и негативно влиять на работу сердца. Этот факт может объяснить то, почему пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями переносят китайскую вирусную пневмонию хуже, однако эту связь еще нужно проверить в дополнительных исследованиях.



Ученые отмечают, что для того, чтобы понять, как вирусная пневмония влияет на работу почек, головного мозга, селезенки и пищеварительного тракта, нужны дополнительные исследования. Это связано с небольшим размером выборки и возрастом пациентов: у них могли быть другие сопутствующие болезни, которые могли повлиять на результаты.

