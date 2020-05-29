Samsung вернет съемные аккумуляторы в смартфоны

Съемные аккумуляторы вернутся в бюджетные смартфоны Samsung. Об этом сообщает издание SamMobile со ссылкой на информированный источник.



Судя по сообщению, съемные батареи появятся в недорогих смартфонах бренда. Собеседник издания рассказал, что аккумулятор серии EB-BA013ABY емкостью 3000 миллиампер-часов будет использоваться в модели с обозначением SM-A013F. Источник не смог раскрыть точного названия девайса, но он, очевидно, будет иметь бюджетное позиционирование.



Изучившие вопрос журналисты выяснили, что в разработке Samsung действительно фигурирует аппарат под указанным кодовым наименованием. Согласно предварительной информации, будущий гаджет выйдет на рынках Европы и Азии в черном, синем и красном цветах корпуса. Известно, что модель получит накопители емкостью 16 и 32 гигабайт, что также указывает на принадлежность телефона к бюджетному сегменту.



SamMobile уточнило, что на данный момент все выпускаемые корейским брендом смартфоны имеют несъемный аккумулятор. Исключением являются телефоны серии Galaxy Xcover, последний представитель данной линейки — Galaxy Xcover 4s — вышел летом 2019 года.

