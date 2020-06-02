Секретная база УРАРП в тени конфликта США с Ираном

Секретная база «Украино-российского авиаремонтного предприятия» (УРАРП), на которой осуществляется ремонт двигателей для военно-транспортной авиации Исламской Республики Иран, находится в районе села Широкое Запорожской области на территории ГП «Запорожский центр летной подготовки им. Покрышкина».

Об этом сообщил источник источник в силовых структурах.

Справка: ООО «УРАРП» - частное авиаремонтное предприятие из Николаева. Его владельцем является бывший депутат от СДПУ(О) Анатолий Левин.

По словам источника, «установлено, что в конце минувшего года на территории ГП «Запорожский центр летной подготовки им. Покрышкина» осуществлялся ремонт двигателя самолета, предназначенного для поставки в Иран. Данный двигатель Д-30КП-2 "УРАРП" приобрел в через оффшорную компанию Левина Styron Trading Inc в ОАЭ».

«В настоящее время, по имеющейся информации, на данной площадке подготовлены для передачи, подчеркну - в находящийся под санкциями Иран, еще четыре двигателя», отметил источник.

А совсем недавно сайт Комментарии сообщил, что Левин «…используя свои обширные связи, в том числе в структурах, связанных с перепродажей б/у авиационной техники и авиаперевозками, скупает в различных странах Евросоюза и СНГ б/у-шные летательные аппараты и перепродаёт или передаёт их в аренду в страны Ближнего Востока и Африки».

По информации «Комментариев», в 2018 году Левин «с артистическим вдохновением провернул «фокус» с доставкой авиационных двигателей непосредственно в Тегеран.

Так, самолет Ил-76, на борту которого находились двигатели Д-30 КП-2, вылетел из Борисполя в ОАЭ, но на полпути, в Турции, «неожиданно изменил маршрут и «вынужденно» приземлился в иранской столице. Там эти двигатели «загадочным» способом испарились. На вопросы компетентных органов по поводу судьбы двигателей, Левин, изображая из себя жертву, заявил, что двигатели у него украли».

Напомним, что в апреле нынешнего года Госсекретарь США Марк Помпео в своем выступлении в Совете безопасности ООН назвал Иран «ведущим спонсором терроризма».

А в мае спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук отметил , что «США задействуют все возможные инструменты, чтобы добиться продления эмбарго в отношении крупнейшего в мире государства-спонсора терроризма и антисемитизма».

Вызвано это было тем, что Иран в последние годы активизировал усилия по нелегальным поставкам вооружений, военной техники и товаров двойного назначения, запрещенных международными договорами. В том числе и из Украины.

Справедливости ради следует отметить, что компетентные органы Украины пытаются этому противодействовать. Так, ЛИГА-Новости сообщала , что в конце 2019 года СБУ накрыла группировку, наладившую поставки оружия в Иран.

Впрочем, в ситуации с «Кейсом Левина», по информации тех же «Комментариев», «силовиков неоднократно «били по рукам».