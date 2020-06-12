Мужчины и женщины влюбляются по-разному - ученые

Психологи из Borough of Manhattan Community College узнали, что женщины и мужчины влюбляются по-разному. Об этом сообщает журнал Elle.



Специалисты определили сразу четыре критерия, которые отличают влюбленность большинства мужчин от большинства женщин. Несмотря на устоявшийся миф о влюбчивости слабого пола, оказалось, что мужчины влюбляются быстрее.



Это обусловлено тем, что генетически у женщин заложена потребность защитить себя и своих детей. Поэтому дамы более тщательно выбирают объект обожания. Мужчины руководствуются меньшим набором требований, поэтому они влюбляются проще.



Также оказалось, что в большинстве случаев мужчины первыми признаются в любви. Правда, психологи подчеркивают, что женщины произносят эти слова чаще после того, как они прозвучали впервые.



Частично это продиктовано тем, что для женщин слова "я тебя люблю" имеют гораздо большее значение, и они обдумывают когда их лучше произнести.



Еще одним отличием оказалось то, что представители сильной половины человечества влюбляются чаще. В Техасском технологическом университете обнаружили тот факт, что женщины сперва влюбляются сами, а затем пытаются влюбить в себя объект обожания. Мужчины же “могут позволить себе” влюбляться чаще или меньше озабоченностью постоянством.



Также психологи пришли к выводу, что женщины меньше обращают внимание на внешность, нежели мужчины. Для девушек важнее черты характера и поступки партнера. Они отдадут предпочтение заботливому, сильному, щедрому, внимательному мужчине, готовому оказать поддержку.

