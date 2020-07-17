Около 40% жителей Стокгольма могут иметь иммунитет к COVID-19 - исследование

Около 40% жителей Стокгольма уже могут обладать иммунитетом против заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, передает УНН со ссылкой на шведское издание SVT.



Отмечаться, что к такому выводу пришли на основе расчетов Шведского агентства общественного здравоохранения FHM.



"Таким образом, можно говорить о так называемом коллективном иммунитете.



В последнее время появляется все больше и больше сигналов о том, что люди начинают расслабляться, когда дело доходит до коронавируса. Несмотря на это, количество пациентов не увеличивается.



Согласно данным FHM, это может указывать на то, что количество жителей Стокгольма с иммунитетом к "ковид" сейчас настолько велико, что это способствует замедлению распространения инфекции", - говорится в материале.



По словам генерального директора FHM Йохана Карлсона, доля людей с антителами и так называемыми Т-клетками в Стокгольме может достигать 40 процентов, что в два раза больше, чем в остальной части страны.



"Это очень позитивно, и дает возможность предполагать наличие коллективного иммунитета", - говорит он.



Отметим, что Швеция отказалась вводить карантин из-за распространения коронавируса. Власти страны рекомендовали перевести на дистанционное обучение старшие классы, курсы для взрослых и вузы, но детсады, школы для начальных и средних классов работали в обычном режиме. Магазины и предприятия общепита также оставались открытыми.



Напомним, что тестирование жителей Нью-Йорка показало наличие антител к коронавирусу у 20% людей. При этом, в Ухане (Китай) антитела к COVID-19 имеют 3,5% протестированных жителей города (тестирование проводилось в марте - апреле текущего года), а в Токио (Япония) - всего 1%.



Как сообщал УНН, в Украине Минздрав ранее анонсировал массовый ИФА-скрининг населения. По оценкам главного санитарного врача Виктора Ляшко, количество больных в нашей стране может превышать 130 тыс. человек.

