Подрезанные крылья

Цифры падений в авиации – просто ошеломляющие. По прогнозу IATA, совокупные убытки авиакомпаний мира из-за пандемии составят $184 млрд. Причем в нынешнем году они меньше, чем в следующем. Люди привыкают работать удаленно, вести переговоры по видеосвязи и путешествовать виртуально. Все это мешает пассажирским авиаперевозкам выйти из крутого пике.



Как сообщил журналистам гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта IATA Александр де Жуниак, пандемия коронавируса COVID-19 в 2020 году приведет к убыткам для авиакомпаний на общую сумму $84 млрд., а в 2021 году они могут вырасти еще на $100 млрд. Из-за приостановки полетов выручка авиакомпаний упадет в два раза – до $419 млрд. с прошлогоднего уровня в $838 млрд.



Ежедневные убытки отрасли в этом году будут составлять $230 млн. Выручка авиакомпаний упадет в два раза – с $838 млрд. в 2019-м до $419 млрд. Средняя потеря прибылей зафиксируется на уровне почти $38 на одного пассажира. При этом число пассажиров снизится в лучшем случае до 2,25 млрд. человек. Это почти вдвое меньше, чем год назад.



Больше всего страдают лоукостеры – воздушные маршрутки, которые мотались по всему миру и перевозили пассажиров, по сути, за копейки. Я сама летала на край Европы рейсами Ryanair по $30, а некоторые счастливчики умудрялись купить 10-долларовые билеты. Но этот тот случай, когда прибыль компании напрямую зависит от оборота. Маховик полетов остановился, и они в полном минусе.



Крупнейший европейский лоукостер Ryanair потерял 95% выручки. С апреля по июнь компания понесла убытков на 185,1 млн. евро, хотя аналогичный период прошлого года компания завершила с чистой прибылью в 242,9 млн. евро. В пресс-службе Ryanair, карантин назвали “самым сложным кварталом в 35-летней истории".



Но лоукостер – это дешево, сердито и, как правило, относительно недалеко в масштабах одного континента. Компании посолиднее, летающие на дальнемагистральных рейсах, и потери имеют побольше.



Japan Airlines, которая является одной из крупнейших авиакомпаний Азии, понесла по итогам апреля-июня самый значительный чистый убыток со времени своего повторного листинга на Токийской фондовой бирже в 2012 году после выходя из процедуры банкротства – 93,7 млрд. иен ($890 млн.) по сравнению с чистой прибылью в размере 12,958 млрд. иен, полученной за аналогичный период прошлого года. Она перевезла на международных маршрутах 33,875 тыс. пассажиров против 2,429 млн. в апреле-июне прошлого года. Почувствуйте разницу, как говорится.



Больше всех упала Delta Air – ее убыток с апреля по июнь превысил $5,7 млрд. Все понимают, что судьба одной из крупнейших в США авиакомпаний под вопросом. Ее капитализация с начала текущего года упала на 54%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 8,6% за этот период

Правда, уже сейчас надежды Ryanair не сбываются. Они планировали, что уже в июле смогут дойти до 40% стандартного количества рейсов, но получилось значительно меньше (не дотянули и до 30%). Теперь ждут, что в августе удастся выйти на 60%, а в сентябре – на 70%. Реалисты советуют рассчитывать на 40% и не больше