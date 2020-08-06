Подрезанные крылья
Цифры падений в авиации – просто ошеломляющие. По прогнозу IATA, совокупные убытки авиакомпаний мира из-за пандемии составят $184 млрд. Причем в нынешнем году они меньше, чем в следующем. Люди привыкают работать удаленно, вести переговоры по видеосвязи и путешествовать виртуально. Все это мешает пассажирским авиаперевозкам выйти из крутого пике.
Как сообщил журналистам гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта IATA Александр де Жуниак, пандемия коронавируса COVID-19 в 2020 году приведет к убыткам для авиакомпаний на общую сумму $84 млрд., а в 2021 году они могут вырасти еще на $100 млрд. Из-за приостановки полетов выручка авиакомпаний упадет в два раза – до $419 млрд. с прошлогоднего уровня в $838 млрд.
Ежедневные убытки отрасли в этом году будут составлять $230 млн. Выручка авиакомпаний упадет в два раза – с $838 млрд. в 2019-м до $419 млрд. Средняя потеря прибылей зафиксируется на уровне почти $38 на одного пассажира. При этом число пассажиров снизится в лучшем случае до 2,25 млрд. человек. Это почти вдвое меньше, чем год назад.
Больше всего страдают лоукостеры – воздушные маршрутки, которые мотались по всему миру и перевозили пассажиров, по сути, за копейки. Я сама летала на край Европы рейсами Ryanair по $30, а некоторые счастливчики умудрялись купить 10-долларовые билеты. Но этот тот случай, когда прибыль компании напрямую зависит от оборота. Маховик полетов остановился, и они в полном минусе.
Крупнейший европейский лоукостер Ryanair потерял 95% выручки. С апреля по июнь компания понесла убытков на 185,1 млн. евро, хотя аналогичный период прошлого года компания завершила с чистой прибылью в 242,9 млн. евро. В пресс-службе Ryanair, карантин назвали “самым сложным кварталом в 35-летней истории".
Но лоукостер – это дешево, сердито и, как правило, относительно недалеко в масштабах одного континента. Компании посолиднее, летающие на дальнемагистральных рейсах, и потери имеют побольше.
Japan Airlines, которая является одной из крупнейших авиакомпаний Азии, понесла по итогам апреля-июня самый значительный чистый убыток со времени своего повторного листинга на Токийской фондовой бирже в 2012 году после выходя из процедуры банкротства – 93,7 млрд. иен ($890 млн.) по сравнению с чистой прибылью в размере 12,958 млрд. иен, полученной за аналогичный период прошлого года. Она перевезла на международных маршрутах 33,875 тыс. пассажиров против 2,429 млн. в апреле-июне прошлого года. Почувствуйте разницу, как говорится.
Больше всех упала Delta Air – ее убыток с апреля по июнь превысил $5,7 млрд. Все понимают, что судьба одной из крупнейших в США авиакомпаний под вопросом. Ее капитализация с начала текущего года упала на 54%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 8,6% за этот период
Убытки франко-нидерландской авиакомпании Air France-KLM составили во втором квартале этого года 2,6 млрд. евро. Здесь поступили просто – объявили о сокращении на 40% сети линий во Франции, а также сокращенит к концу 2022 года 7580 рабочих мест.
Американцы, как обычно, показывают самый впечатляющий результат. Они победители “олимпиады падения”. Убытки United Airlines в указанный период превысили $1,6 млрд. Перевозчик назвал данный период "самым тяжелым в своей истории" (компания существует с 1994 года). American Airlines сообщила об убытке в $2,1 млрд. и отправке 25 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
Но больше всех упала Delta Air – ее убыток с апреля по июнь превысил $5,7 млрд. Все понимают, что судьба одной из крупнейших в США авиакомпаний под вопросом. Ее капитализация с начала текущего года упала на 54%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 8,6% за этот период.
Выручка Delta Air в минувшем квартале упала на 88% – до $1,47 млрд. против $12,54 млрд. годом ранее. Доходы от пассажирских перевозок рухнули на 94% – до $678 млн., от грузовых – на 42%, до $108 млн. Трудно сказать, переживет ли Delta Air пандемию.
Многое зависит от программы государственной поддержки в размере $25 млрд. Все заметили, что авиакомпания не увольняла сотрудников, несмотря на тяжелую ситуацию. А именно запрет сокращать рабочие места до 1 октября является условием получения пакета федеральной помощи.
Совершенно точно ясно, что без помощи государства не выберется из своей ямы Air Canada: она потеряла почти 90% дохода и призывает правительство открыть границы и возобновить экономическую деятельность.
«Ограничения, введенные Канадой на федеральном и провинциальном уровнях, были одними из самых жестких в мире», – сказал Калин Ровинеску, президент и генеральный директор Air Canada, в пресс-релизе.
Он отметил, что закрытие большинства коммерческих авиаперевозок в сочетании с низким спросом является причиной того, что авиакомпания перевезла менее 4% пассажиров, чем за то же время в прошлом году. Операционный убыток составил $1,555 млрд.
Украинским авиаперевозчикам тоже пришлось худо. Правда, цифры у нас скромнее, так как страна бедная, летаем мы мало куда, хотя билеты стоят недешево. МАУ понесла $60 млн. убытков и сокращает 900 сотрудников. В конце марта авиакомпания просила у государства стабилизационный кредит на $60 млн. Заявляя, что в условиях простоя тратит на свое содержание $14,5 млн. в месяц.
В июле МАУ отказалась от трех новых самолетов Boeing 737 Mах, которые должны были поступить еще в 2019 году. Как говорится, хороша ложка к обеду. Теперь самолеты уже не нужны, потому что количество направлений будет сокращаться.
SkyUp Airlines получила около $30 млн. убытков и тоже просит кредит. Но ее бывшее руководство излучает оптимизм. Генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий, который ушел из компании во время карантина, недавно рассказал в каком-то интервью, что в Украине скоро могут появиться две новые авиакомпании: Bees Airline и “Схід-Захід”.
Правда, уже сейчас надежды Ryanair не сбываются. Они планировали, что уже в июле смогут дойти до 40% стандартного количества рейсов, но получилось значительно меньше (не дотянули и до 30%). Теперь ждут, что в августе удастся выйти на 60%, а в сентябре – на 70%. Реалисты советуют рассчитывать на 40% и не больше
«После преодоления коронакризиса украинские инвесторы, как ни странно, хотят инвестировать в авиацию. Мы говорим не об одном инвесторе, их много, и в нескольких стартапах одновременно», – сказал он.
Честно говоря, мне в такую историю со счастливым финалом верится слабо. Потому что, по прогнозам специалистов, коронавирус может привести к исчезновению дешевых авиабилетов, которые стали доступными благодаря дискаунтерам. А они не смогут позволить себе такую роскошь, как шахматная рассадка пассажиров и загрузка лайнера не более чем на 50%.
Не будет дешевых билетов, а также уверенности, что рейс не отменят из-за ухудшения эпидемической ситуации или финансовых проблем перевозчика, все больше людей будет погружаться в мир виртуальных перемещений.
В разгар карантина мы опубликовали цикл статей “Кто короновал вирус?”, где речь шла о том, что мир выйдет из этого кризиса совершенно другим.
Первый и главный урок, который мир уже вынес из карантинных мероприятий, касается ежедневного перемещения огромной массы людей. Как в крупных городах, так и на дальние расстояния.
Оказалось, что ходить на работу в офисы – это старомодная привычка. Абсолютное большинство людей могут работать удаленно. Школы и вузы постепенно переходят на онлайн-классы. Для ведения деловых переговоров появились отличные коммуникационные платформы с эффектом реального присутствия.
Сидя дома, многие обнаружили, что практически все крупнейшие музеи мира оцифровали свои коллекции и можно рассматривать их в 3D-формате, не выходя из дома. Удивительно, насколько динамичным мир был еще недавно, и как быстро ему привили склонность к интровертности. Это еще один фактор, который наряду с подорожанием билетов и непредсказуемостью путешествий подрезает крылья пассажирской авиации.
Впрочем, оптимисты есть не только в Украине. Ryanair не собирается сдаваться и рвется в бой. Глава Ryanair Group Майкл о'Лири пообещал билеты по 99 центов после возобновления массового авиасообщения.
Правда, уже сейчас надежды Ryanair не сбываются. Они планировали, что уже в июле смогут дойти до 40% стандартного количества рейсов, но получилось значительно меньше (не дотянули и до 30%). Теперь ждут, что в августе удастся выйти на 60%, а в сентябре – на 70%. Реалисты советуют рассчитывать на 40% и не больше.