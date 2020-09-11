Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска

Танкер Delfi, ранее затонувший возле одесского пляжа "Дельфин", отбуксирован в порт Черноморска (Одесская обл.), сообщается на сайте Одесского горсовета.



"Управлению инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета поручено обследовать берегозащитные сооружения в районе аварии, принять меры по расчету нанесенного городу ущерба", - говорится в сообщении.



Кроме того, сообщается, что будет выполнено техническое обследование траверса №10 и подводного волнолома между траверсами №10 и №10-а на пляже "Дельфин" для расчета нанесенного ущерба и принятия дальнейших решений.



В свою очередь, глава Одесской ОГА Максим Куцый на в Facebook уточнил, что процесс транспортировки судна в порт Черноморска занял более восьми часов.



"По плану, танкер поднимут на берег для дальнейшей работы. Это очень кропотливый процесс, который будет длиться еще некоторое время", - добавил он.



Как сообщалось со ссылкой на данные Государственной экологической инспекции, в результате проведенных анализов после транспортировки танкера Delfi из акватории одесского пляжа зафиксировано превышение содержания в воде нефтепродуктов. Общая сумма убытков из-за загрязнения моря составляет $16,3 тыс.



Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 года – судно сорвало с якоря. Его владелец должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.



ГП "Администрация морских портов Украины" объявило конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную местного уровня.



11 августа началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев".



"Родился новый план подъема танкера. Внеконкурсное предложение, которое дает государству возможность не тратить на эту операцию бюджетные деньги, уже на выходных начали реализовывать", – написал совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

