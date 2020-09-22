Спасительная семечка
В первоначальном варианте проекта госбюджета на 2021 год на поддержку аграриев предлагается выделить 4,2 млрд. грн. К окончательному чтению цифра может неоднократно измениться. Но не в десятки раз. В то же время убытки украинского АПК от засухи могут достигнуть 118 млрд. грн. Уменьшение ставки НДС с 20% до 14% их не спасет. Вся надежда аграриев с юга на «семечку». Рост цен на подсолнечное масло – это наш шанс на пристойный заработок в неурожайный год.
По предварительным подсчетам, из-за засухи только в Одесской области погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади почти 500 тыс. га в 1311 хозяйствах. Аналогичная, хотя и менее драматичная ситуация в других южных областях – Николаевской, Херсонской, Запорожской.
Государство помогает как умеет. 17 сентября был проголосован в первом чтении законопроект №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
Известно, что проект поддерживало Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Министр экономики Игорь Петрашко обосновывал его тем, что снижение ставки НДС для аграрного сектора является одним из инструментов поддержки сельхозпроизводителей. И что «принятие законопроекта и его реализация снизит налоговую нагрузку на производителей с/х продукции, что в свою очередь позволит уменьшить стоимость сырья для переработчиков такой продукции. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской агропродукции, ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также выведению значительной части экономики из тени».
Может, с точки зрения теории вопроса все так и есть. Но по мнению экспертов, снижение налога для всех участников сельхозрынка – и пострадавших, и не пострадавших при засухе – не решает проблем конкретных аграриев, столкнувшихся с форс-мажорными обстоятельствами. Ни по состоянию на текущий момент, ни в будущем.
В частности, экономист Олег Нивьевский считает, что сниженная ставка НДС на промежуточное потребление в АПК выглядит, как попытка решить важную проблему совсем не теми инструментами, что нужно. «Это приведет к снижению благосостояния, налоговых поступлений и увеличению пространства для злоупотреблений с НДС», – считает он.
Правительство либо не понимает, что произошло, либо считает, что спасение утопающих – дело рук их самих. Поэтому небольшое уточнение. Итак, великую аграрную державу накрыла самая мощная за последние несколько десятилетий засуха. Были проблемы в 2003 году, но до нынешних масштабов они не дотягивают и наполовину
Можно долго дискутировать, правильно поступили с налоговыми послаблениями или нет. В любом случае, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. И на том спасибо. Тем более что Государственная казначейская служба в августе 2020 года значительно уменьшила объем возмещения налога на добавленную стоимость бизнесу – до минимального с начала 2020 года. Денег нет и неизвестно.
Но сельхозпроизводители больше интересуются не снижением ставки НДС, а перспективами получить из резервного фонда Кабмина обещанные 5 тыс. грн. на га, хотя реальные потери некоторых хозяйств достигают 10-15 тыс. грн. на га. На эти деньги они рассчитывают помимо тех 4,2 млрд. грн., которые заложены в бюджете на 2021 год.
Тем более что компенсационных выплат там нет. Согласно первоначальному проекту, предусмотрено финансирование следующих направлений:
– рыбное хозяйство – 106,1 млн. грн.;
– лесная отрасль – 596,1 млн. грн.;
– Госпродпотребслужба (обеспечение улучшения эпизоотической ситуации) – 578,6 млн грн.;
– Государственный ветеринарно-санитарный контроль и проведение лабораторно-диагностических и профилактических работ государственными больницами ветеринарной медицины и государственными ветеринарными лабораториями – 3 527 млн грн.;
– земельная реформа – 51 млн. грн.;
– инвентаризация земли и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – 237,8 млн. грн.;
– обеспечение государственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рыночного государственного надзора, а также законодательства о защите прав потребителей – 83,7 млн. грн.
А где засуха и форс-мажор? Говорят, что надо искать в разделе так называемых портфельных гарантий, под которые планируется выделить 10 млрд. грн. Или в компенсации процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства – 2 млрд. грн. Но это явно из другой оперы.
Правительство либо не понимает, что произошло, либо считает, что спасение утопающих – дело рук их самих. Поэтому небольшое уточнение. Итак, великую аграрную державу накрыла самая мощная за последние несколько десятилетий засуха. Были проблемы в 2003 году, но до нынешних масштабов они не дотягивают и наполовину.
В статье “Жажда погубила урожай” мы рассказали, что ситуацию с засухой усугубило то, что действовавшая в УССР общегосударственная система мелиорации к настоящему времени практически уничтожена. Трубы распилили на металлолом. Позволить себе мелиоративные работы могут только крупные богатые агрохолдинги. Но и они не всегда это делают. Потому что в южных областях, пострадавших от засухи, стоимость воды при обычных погодных условиях составляет 2,68 грн./м³. В жару, с учетом дополнительных наценок куб воды для орошения обходится в 4 грн.
В нынешнем году с кукурузой все очень плохо. Мало того, что она не уродила, так еще и мировые цены упали – их сбивают американцы. Вся надежда на родную нашу семечку. Именно она, а не правительственные программы, которых фактически нет, и не снижение ставки НДС, принятое пока в первом чтении, дает надежду пострадавшим южным областям – лидерам по выращиванию подсолнухов
То есть, чтобы получить урожай кукурузы на уровне хотя бы 5-6 тонн с га, нужно вылить 5-6 тыс. м³ воды. Это 24 тыс. грн. на гектар. Початок после этого становится “золотым”. Как ни парадоксально, выгоднее сжечь посевы в поле, чем разоряться на поливе (конец цитаты из статьи).
Не удивительно, что урожайность кукурузы в этом году на 40% меньше, чем в прошлом. Не лучше дела и по подсолнечнику, урожайность которого в части регионов составляет всего 0,3-0,4 т/га. Это в 4-5 раз ниже прошлогодних показателей.
При этом не забываем, что Украина по результатам 2019 года занимает первое место в мире как экспортер подсолнечного масла и шрота. В прошлом году мы продали за границу (прежде всего в Индию) подсолнечного масла на $4,3 млрд. А шрота еще на $975 млн.
Кроме того, Украина – вторая в мире по экспорту рапса – $1,3 млрд., за год прирост составил 27%. Экспорт кукурузы вырос на 49% и достиг $5,2 млрд., ячменя – на 4% до $710 млн., ржи – на 75% до $3,9 млн., пшеницы – на 22% до $3,7 млрд., сои – на 16% до $1,2 млрд.
В нынешнем году с кукурузой все очень плохо. Мало того, что она не уродила, так еще и мировые цены упали – их сбивают американцы. Вся надежда на родную нашу семечку. Именно она, а не правительственные программы, которых фактически нет, и не снижение ставки НДС, принятое пока в первом чтении, дает надежду пострадавшим южным областям – лидерам по выращиванию подсолнухов.
Семечка пока не подводит. По последним данным Министерства сельского хозяйства США, подсолнечное масло стало самым дорогим растительным маслом в мире. Цены резко выросли из-за пессимистичных прогнозов урожая и отсутствия предложений по поставке семян подсолнечника как в Украине, так и в России.
По словам трейдеров, цены на подсолнечное масло впервые за последние четыре года превысили цены на рапсовое масло. Предложений по поставке украинского подсолнечного масла менее чем за $980-990 за тонну на условиях FOB с отгрузкой в ноябре-декабре нет. Для сравнения: еще пару недель назад подсолнечное масло торговалось по $940 за тонну, а месяцем ранее стоило на $250 за тонну меньше, чем сейчас. У операторов крепнет уверенность, что на днях цена достигнет $1000 за тонну. Осталось только намолотить и продать то, что есть.
Несмотря на засуху, потери подсолнуха меньше, чем кукурузы. На 10 сентября 2020 года украинскими аграриями в 16-ти областях намолочено 1,98 млн. тонн с площади 1,21 млн. га. Всего у нас стоит под данной культурой 6,38 млн., собрать планируется 16-17 млн. тонн и произвести около 7,22 млн. тонн подсолнечного масла. Поскольку внутреннее потребление у нас не превышает 500 тыс. тонн, все остальное пойдет на экспорт. Так и выживем...