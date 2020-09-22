Спасительная семечка

В первоначальном варианте проекта госбюджета на 2021 год на поддержку аграриев предлагается выделить 4,2 млрд. грн. К окончательному чтению цифра может неоднократно измениться. Но не в десятки раз. В то же время убытки украинского АПК от засухи могут достигнуть 118 млрд. грн. Уменьшение ставки НДС с 20% до 14% их не спасет. Вся надежда аграриев с юга на «семечку». Рост цен на подсолнечное масло – это наш шанс на пристойный заработок в неурожайный год.



По предварительным подсчетам, из-за засухи только в Одесской области погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади почти 500 тыс. га в 1311 хозяйствах. Аналогичная, хотя и менее драматичная ситуация в других южных областях – Николаевской, Херсонской, Запорожской.



Государство помогает как умеет. 17 сентября был проголосован в первом чтении законопроект №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.



Известно, что проект поддерживало Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Министр экономики Игорь Петрашко обосновывал его тем, что снижение ставки НДС для аграрного сектора является одним из инструментов поддержки сельхозпроизводителей. И что «принятие законопроекта и его реализация снизит налоговую нагрузку на производителей с/х продукции, что в свою очередь позволит уменьшить стоимость сырья для переработчиков такой продукции. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской агропродукции, ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также выведению значительной части экономики из тени».



Может, с точки зрения теории вопроса все так и есть. Но по мнению экспертов, снижение налога для всех участников сельхозрынка – и пострадавших, и не пострадавших при засухе – не решает проблем конкретных аграриев, столкнувшихся с форс-мажорными обстоятельствами. Ни по состоянию на текущий момент, ни в будущем.



В частности, экономист Олег Нивьевский считает, что сниженная ставка НДС на промежуточное потребление в АПК выглядит, как попытка решить важную проблему совсем не теми инструментами, что нужно. «Это приведет к снижению благосостояния, налоговых поступлений и увеличению пространства для злоупотреблений с НДС», – считает он.



Правительство либо не понимает, что произошло, либо считает, что спасение утопающих – дело рук их самих. Поэтому небольшое уточнение. Итак, великую аграрную державу накрыла самая мощная за последние несколько десятилетий засуха. Были проблемы в 2003 году, но до нынешних масштабов они не дотягивают и наполовину

В нынешнем году с кукурузой все очень плохо. Мало того, что она не уродила, так еще и мировые цены упали – их сбивают американцы. Вся надежда на родную нашу семечку. Именно она, а не правительственные программы, которых фактически нет, и не снижение ставки НДС, принятое пока в первом чтении, дает надежду пострадавшим южным областям – лидерам по выращиванию подсолнухов