Виндзоры: нахлебники или альтруисты?

Монархисты и республиканцы вечно будут спорить о том, является ли королевская семья анахроничным кланом нахлебников, который надо немедленно запретить, или группой бескорыстных подвижников, вызывающей гордость и укрепляющей национальное самосознание. Но сейчас стало ясно одно. По меркам европейских королевских семей, наши царствующие особы затрачиваемые на них деньги отрабатывают сполна.

Новая книга показывает, что это не только самое трудолюбивое семейство среди коронованных особ Европы, но и одно из самых дешевых.



Исследование конституционной группы Лондонского университетского колледжа показывает, что дешевле в расчете на душу населения обходятся только королевские семьи Бельгии и Испании.



В то же время британское королевское семейство выполняет гораздо больше обязанностей, чем их коллеги по ту сторону Ла-Манша.



Если посмотреть данные за 2017-2018 годы, то так называемый грант суверена (деньги налогоплательщиков, выделяемые королевской семье для выполнения официальных обязанностей) составлял 76,1 миллиона фунтов стерлингов, то есть, по 1,14 фунта на душу населения. Такие цифры приводятся в вышедшей недавно книге «Роль монархии в современной демократии» (The Role of Monarchy in Modern Democracy).



Бельгии ее царствующие особы обходятся дешевле, по 1,04 евро (0,95 фунта) на душу населения. Королевская семья Испании стоит налогоплательщикам еще меньше — какие-то 0,17 евро на испанца. Но это отчасти из-за того, что там официальные обязанности исполняет только король и королева.



Боб Моррис из конституционной группы Лондонского университетского колледжа пишет в своей книге: «Испанская цифра… представляет самую новую из всех монархий, которая стремится не допускать чрезмерных трат. Например, с 1976 года ни один из испанских монархов не занимал королевский дворец, а король Фелипе, взойдя в 2014 году на престол, уменьшил сумму на содержание лиц королевской семьи на 20%».



У Швеции расходы такие же, как у Британии, в Дании и Нидерландах они больше (1,92 и 2,14 евро на душу населения, соответственно).



Что касается Норвегии, то там королевская семья обходится гражданам в 5,46 евро в расчете на душу населения. Это потому что там маленькое население всего в пять миллионов человек.



На самом деле, британская королевская семья даже дешевле, чем кажется. В грант суверена в настоящее время включены дополнительные расходы на переоборудование Букингемского дворца. Эти ассигнования будут выделять 10 лет. Работы через семь лет закончатся, и тогда расходы налогоплательщиков на королевскую семью уменьшатся на 40%.



Доктор Моррис не вступает в дебаты о том, стоит ли выделять такие деньги, и насколько оправданны эти траты. Он пишет: «Никто не предпринимал попыток сравнивать затраты на монарха с затратами на главу государства. Здесь в дело вступят не только денежные расчеты, и это изначально будет субъективный подход, требующий героических усилий при проведении финансовой оценки».



Хотя британская королевская семья обходится дешевле, она выполняет самое большое количество обязанностей. В 2018 году члены семьи участвовали в 3 793 мероприятиях, включая зарубежные визиты.



Для сравнения, бельгийская королевская семья участвовала в 468 мероприятиях, норвежская в 696, шведская в 843, а испанская в 290 (данных по Дании и Нидерландам нет).



Отчасти такая высокая деловая активность британского царствующего семейства объясняется его большой численностью. В 2018 году в «Придворный циркуляр» включили мероприятия для 15 членов королевской семьи. В Бельгии официальные обязанности выполняют 12 королевских особ, в Норвегии четыре, в Швеции семь, а в Испании две. В отчете по гранту суверена за 2019-2020 годы говорится: «Королевская семья провела в Британии и за рубежом почти 3 200 мероприятий в год. Это намного больше, чем смогла бы сделать одна королева».



«Деятельность королевской семьи чрезвычайно важна в том плане, что она устанавливает прямой и личный контакт между институтом монархии и всеми слоями общества, в том числе, с малообеспеченными и маргинализованными людьми», — отмечается в отчете. Потребность в королевских визитах «неутолима», говорит доктор Моррис. Он пишет: «Похоже, что британская королевская семья чаще и больше других бывает «на земле», то есть, совершает визиты внутри страны, в то время как королевские семьи размером поменьше уделяют больше внимания выполнению своих обязанностей на национальном уровне.



«Такая разница возникает не из-за свободного выбора, а скорее, по причине ограниченных возможностей. В Испании королевская семья включает всего два взрослых человека, а поэтому им в первую очередь приходится выполнять конституционные и общенациональные обязанности. При этом более «приземленные» дела отходят на второй план.



Принц Уэльский полон решимости уменьшить размеры королевской семьи до нескольких основных членов. Но здесь главное не переборщить, предупреждает доктор Моррис. «Если слишком сильно сократить количество членов королевской семьи, это может ненароком уничтожить аргументы в пользу ее существования, и тогда ослабнет ее легитимность».