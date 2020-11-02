Киев объявит локдаун и закроет метро, если правительство примет такое решение - Кличко

Столичная власть всеми силами пытается удержать ситуацию с заболеваемостью COVID-19, чтобы не вводить строгий карантин.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга из дома, где находится на самоизоляции, комментируя возможное усиление карантинных мер в Киеве в связи с ростом количества больных.



"Ситуация действительно сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы. Так называемый локдаун уже ввели Польша, Франция, Германия. В Испании в ряде регионов - тоже строгий карантин. Готовится к локдауну и Великобритания», - сказал Кличко.



Он отметил, что городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства, если оно примет решение о введении строгих ограничительных мер.



"Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой. Это принципиальная позиция городской власти. Поскольку мы, с одной стороны, делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь людей. С другой - понимаем, что люди должны работать, бизнес должен развиваться», - отметил Кличко.



Он подчеркнул, что экономика города уже пострадала от кризиса.



«Введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города. Так, по оценкам экономистов КГГА, бюджет столицы до конца года недополучит около 5 млрд грн. Из них большую часть - 3 млрд грн - это НДФЛ», - сказал Кличко.



Мэр в очередной раз призвал руководителей учреждений и предприятий перевести на дистанционную работу максимальное количество сотрудников.



Киевлян мэр призвал не пренебрегать противоэпидемическими правилами.



«Только вместе и сознательными действиями мы сможем преодолеть этот вызов. Иначе никаких коек не хватит, если вирус будет распространяться такими темпами. Не хотим карантина? Тогда надо быть осторожными!" - подчеркнул Кличко.

